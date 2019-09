Tbmm başkanı şentop: daha çok kazanç isterken, daha mutsuz topluluklara dönüştük

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Ülkemizdeki tüketici sorunları ile ilgili çalışmalara ve davaların sayısal istatistiklerine baktığımızda ne yazık ki durum pek iç açıcı görülmüyor. İlkeleri kaybettik, sorunumuz bu. Daha çok kazanç, daha hırslı örülmüş parlak hayatlar ister ve ararken, daha mutsuz, elindekiyle yetinmeyen, doymayan kişi ve topluluklara dönüştük" dedi.Kırşehir'de düzenlenen 32'inci Ahilik Haftası ve 55'inci Esnaf Bayramı kutlamalarına TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un yanında Vali İbrahim Akın, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, AK Parti Kırşehir Milletvekilleri Mustafa Kendirli ve Metin İlhan, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, 81 ilden gelen esnaf temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Kırşehir Belediyesi mehter takımının gösterileriyle başlayan tören, çıraklıktan kalfalığa, kalfalıktan da ustalığa geçişi sembolize eden şed kuşatma ekibinin gösterisiyle devam etti.'AHİLİĞİN TEMELİNDE KARDEŞLİK YATMAKTADIR'Törende konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ahiliğe değinerek, "Ahiliği anlatmaya kalksak günler boyu konuşulabilir. Geçmiş, içinde bulunduğumuz güncel dünyanın temellerinin harcının karıldığı yerdir. Yaşadığımız günlerin ruhuna hakim olan her şeyin temelinde geçmişin bazı anahtarlarının bazı kilitleri açması ya da kapaması yatar. Zamandan ötesinde atılan kimi temeller üzerinde yükselen sosyal ve kamusal yapılar bazen güncel alanı da belirlemeye devam eder. Ahiliğin temelinde kardeşlik anlayışı yatmaktadır. Özünde meslek edindirme, meslek kurallarını belirleme, piyasayı düzenleme, yardımlaşma, dayanışma ve kardeşlik duygusunu barındırmaktadır" dedi.'AHİLİK SOYUT KÜLTÜREL MİRASTIR'Ahiliğin geleneğinin devam ettiğini belirten Şentop, "Yüzlerce yıldır varlığını devam ettiren Ahilik teşkilatının bir genel merkezi, şubeleri, yazılı tüzüğü yoktur. Bir nevi soyut kültürel bir mirastır. Doğruluk, dürüstlük gibi temel ilkeleri vardır. Yüzlerce yıldır yaşaması ve yaşatılmasının esasen sebebi de budur. Ahiliğin mayası bu topraklarda, Kırşehir'de çalınmıştır. Ahilik aynı zamanda çok fonksiyonları olan bir teşkilattır. Barış zamanında piyasanın ticaretini düzenliyor, savaş zamanlarında sivil savunma görevlerini yerine getiriyor. Otoritenin kaybolduğu durumlarda yönetim boşluğunu dolduruyor. Ahilik günümüzde anlamında meslekte alaylı olmayı ifade ediyor. Temelinde usta, çırak ilişkisi var. Böylece hem meslek yönetiyor hem de değerleri nesilden nesile aktarılmasını temin ediyor" şeklinde konuştu.'İLKELERİ KAYBETTİK'Günümüzde yaşanan duruma değinen Şentop, ticaret kavramı ile hayati ve hukuki bir yapıya bürünen üretim, tüketim, pazar ve ticaret hayatının, bugün geldiği nokta itibarıyla, devasa büyüklükteki küresel pazar ilişkiler ağı içinde yürüdüğünü kaydetti. Şentop, şöyle konuştu:"Ama dünyanın her yerindeki insanların temel özlemi aynıdır; güvenilir bir alışveriş yapmak, aldanmamak, mümkünse, kusurlu bir hizmet ya da mal satın almamak; alınması halinde de bunu iade veya tazmin edebilmek. Ülkemizdeki tüketici sorunları ile ilgili çalışmalara ve davaların sayısal istatistiklerine baktığımızda ne yazık ki durum pek iç açıcı görülmüyor. Neden? İşte başından beri anlamaya, anlatmaya çalıştığımız bir değerler bütünü olan Ahilik müessesesi ilkelerinin bugün varlığı ya da yokluğu meselesi. Hayır, nostaljik bir kurumsal arayıştan söz etmiyorum. İlkeleri kaybettik. Sorunumuz bu. Daha çok kazanç, daha hırslı örülmüş parlak hayatlar ister ve ararken; daha mutsuz, elindekiyle yetinmeyen, doymayan kişi ve topluluklara dönüştük. İnsanı, toplumu, ticareti, yönetimi velhasıl bütün bir hayatı ayakta tutan temel değerler ve o değerler üzerinde yükselen yasaların içeriği boşaltılırsa, o değerler yok sayılırsa hayat cehenneme döner, kimse mutlu olmaz."'1 MİLYON 700 BİNE YAKIN ESNAFIMIZ BULUNMAKTADIR'Ülkede çok sayıda insanın esnaflık yaptığını kaydeden Şentop, "Bugün ülkemizde 1 milyon 700 bine yakın esnafımız bulunmaktadır. Üstelik esnafımızın 270 bine yakınını da kadınlarımız teşkil etmektedir. Kadınlarımızın iş hayatında olmaları, katma değer oluşturmada, istihdam yaratmada söz sahibi olmaları adına bu durumu son derece umut verici kabul ediyorum. Kadınlarımızın ekonomik ve sosyal hayatımıza aktif bir şekilde katılmalarıyla birlikte kadın esnafımızın sayısının önümüzdeki yıllarda daha fazla olacağına inanıyorum. Bugün bir aileyi ortalama 4 kişi kabul ettiğimizde 7 milyona yakın kardeşimizin esnaflıktan geçimini temin ettiğini söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.'FAİZLER YÜZDE 24'LER SEVİYESİNDEN YÜZDE 12'LERE İNDİ'Ekonomi konusunda yapılan çalışmaların devam ettiğini belirten TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini hepiniz biliyorsunuz. Ekonomik zorluklar karşısında esnafımızı ayakta tutmak için her türlü desteği vermekte, her türlü kolaylığı göstermektedir. Enflasyon canavarı ve faiz illetine karşı verdikleri mücadelede ne kadar haklı olduğuna hepiniz şahitsiniz. Ülkemizi faiz, enflasyon, kur cenderesinden kurtarmak için büyük bir gayretle mücadele ediyor. Onun bu mücadelesini boşa çıkarmak için uluslararası lobiler büyük bir direnç gösteriyor; ama Türkiye büyük ülke. Milletimiz büyük bir millet. Bizim dinamiklerimiz bu lobilerin direncini kıracak kadar güçlü. Türkiye ekonomisinin yerinde saymasını isteyen güçlere karşı verdiğimiz mücadelede inşallah başarıya ulaşacağız. Bakın son birkaç ayda faizler yüzde 24'ler seviyesinden yüzde 12'ler seviyesine indi. Çift hanelere çıkan enflasyon yeniden tek hanelere doğru yaklaştı. Yeni ekonomik programla birlikte ekonomimiz cari fazla vermeye başladı. Daha önce yıllık 60 milyar dolar seviyesinde olan döviz açığını bu yıl kapattık. Bu yıl şu ana kadar 4 milyar dolar düzeyinde cari fazlaya ulaştık. Bu durumu bazı uluslararası kredi derecelendirme kuruluşları da teyit ettiler" şeklinde konuştu.'HER TÜRLÜ SIKINTININ ÜSTESİNDEN GELECEĞİZ'Esnafın durumunun farkında olduklarını ifade eden Şentop, "Esnafımızın, iş hayatındaki insanlarımızın, vatandaşlarımızın sıkıntılarının farkındayız. Bu sıkıntıların sebeplerini ve müsebbiplerini de biliyoruz. Sıkıntıları aşmanın yolu, Türkiye'nin büyümesinden güçlenmesinden rahatsız olan, milletimize kasteden fitne odaklarının isteklerine uymak, onların taleplerine göre hareket etmek değildir. Sıkıntılar, yeni macera arayışlarıyla, kişisel hırslarını her türlü millet menfaatinin üstünde tutanların denemeleriyle de aşılacak değildir. Milletimizin feraseti, sabrı, kararlılığı; istikbali gören ve hedefe kitlenmiş güçlü siyasi liderlik ile, birlik ve beraberliğimizi, ahiliğimizi, kardeşliğimizi koruduğumuz sürece, aramıza tefrika sokmadığımız sürece Allah'ın izniyle her türlü sıkıntının üstesinden geleceğiz" dedi.Konuşmaların ardından Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken ile Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak tarafından TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a Şed kuşatılarak, Ahilik kaftanı giydirildi. Törende ayrıca, yılın çırağı seçilen Konyalı Özgür Demirci, yılın kalfası seçilen Trabzon'dan Ayşe Saka ve yılın Ahisi seçilen Adıyaman'dan Şükrü Çalım'a TBMM Başkanı Şentop tarafından plaket verildi.

