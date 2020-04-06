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TBMM Başkanı Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz.

06.04.2020 17:06 | Son Güncelleme: 06.04.2020 17:06
TBMM Başkanı Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21.00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, yaptığı yazılı açıklamada, TBMM'nin açılışının ve Milli Mücadele'nin 100'üncü yılı kapsamında planlanan birçok programın koronavirüs salgını nedeniyle  ertelendiğini anımsattı. Mümkün olduğu kadar kısa vadeli planlamalar yaptıklarını kaydeden Şentop, 23 Nisan günü için yapılacak planlamalarda genel gidişatın değerlendirilerek ele alındığını bildirdi. 'Evde kal' çağrısına uyarak 100'üncü yıl coşkusunu yaşamak için, iki davette bulunduğunu belirten Şentop, açıklamasında şunları söyledi: "Birincisi, imkanı olan herkesi 20 Nisan Pazartesi itibarıyla 100'üncü Yılı, Milli İrade ve Milli Mücadele'yi konu alan kişisel videolarını sosyal medyadan yayınlamaya davet ediyorum. 19 Nisan akşamı ilan edeceğimiz ortak etiketle yayınlanacak ve bu videolardan en çok beğeni alan ilk 500 tanesine, TBMM 100'üncü Yıl İcra Komitesi tarafından kitaplar hediye edilecektir. İkincisi, şu günlerde herkesin evde kalarak bu anlamlı yıldönümünü kutlama arayışı ve heyecanına yönelik bir davetimiz daha var. 23 Nisan 2020 akşamı, bir çok yabancı parlamento başkanının ve misafirin de katılımıyla TBMM'nin bahçesinde, farklı şehirlerimizden canlı katılımlarla da renklenen ve yüzyıllık Meclis tarihimizi anlatan güçlü bir gösteri eşliğinde büyük bir resepsiyon planlamıştık. Şimdi onun yerine, bütün vatandaşlarımızın bir şekilde katılabileceği, aynı dakikalarda bütün herkesin kalbinin aynı duygularla atacağı bir davetimiz var. 23 Nisan 2020 Perşembe akşamı, saat 21: 00'de tüm Türkiye'yi, evlerinde ve balkonlarında bayraklarıyla 100'üncü yıl coşkusunu İstiklal Marşı'nı söyleyerek kutlamaya çağırıyoruz. Aynı saatte görsel medyamız İstiklal Marşı yayınıyla bu coşkuya eşlik edecek. Milli Mücadele'nin ruhunu yansıtan o mısralarla, 100'üncü yılın heyecanını milletçe hep birlikte yaşayalım. Nasıl ki 100 yıl önce muazzam bir direniş ruhuyla zaferlere eriştiysek, yine aynı dayanışma ruhuyla, devletimiz tarafından açıklanan tedbirlere uyarak bu zor günleri atlatacağımıza gönülden inanıyorum. İnşallah önümüzdeki her gün bir öncekinden daha iyi haberler getirir."

Nursima ÖZONUR/ANKARA, -


Kaynak: DHA

Etiketler: 23 Nisan, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››TBMM Başkanı Şentop'dan '23 Nisan' çağrısı - Haberler

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