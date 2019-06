TBMM Başkanı Şentop, Diyarbakır'da vatandaşlarla bayramlaştı (2)

BİRLİK VE BERABERLİK MESAJI

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Diyarbakır'da valilik ziyaretinin ardından bayram programına katıldı. Burada konuşan TBMM Başkanı Şentop, birlik ve beraberlik mesajları verdi. Diyarbakır'da bulunmaktan ve sabah namazını kentte kılmaktan son derece memnun olduğunu dile getiren Şentop, "Şükürler olsun ki bayrağımızın altında, hür bir memlekette, ezan sesleri arasında bir bayramı eda ediyoruz. Duamız, sırf Müslüman olduğu için dünyanın çeşitli bölgelerinde eziyet ve esaret altında olan kardeşlerimizin ve en geniş manasıyla bütün insanlığın gerçek bayramları hakkıyla eda edebilmesidir. İşte o zaman bayramlarımız hakiki manasına kavuşur" dedi.

Tükiye'nin birlik ve beraberliğine düşmanca tavır sergileyenlerin olduğuna işaret eden Şentop,"Maalesef mutlu günlerimizin arifesinde Türkiye'ye, birliğimize, kardeşliğimize düşman olanlar melanetlerini sergiliyor, ağzımızın tadını bozmaya çalışıyorlar. Dün ve ondan önceki gün de bu tür haince ve insanlık düşmanı yüzünü gösteren terör neticesinde şehitlerimiz oldu. Buradan, Diyarbakır'dan şehitlerimize rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı ve sabır diliyorum" diye konuştu.

"DİYARBAKIR KADİM BİR MEDENİYETİN KALAN BAKİYESİDİR"

Diyarbakır'a defalarca geldiğini hatırlatan Şentop, sözlerini şöyle sürdürdü: "Her gelişimde bir güzel tarafını daha keşfettiğim nadide bir şehir. Diyarbakır şehir olarak çok güzel. Allah'ın bu coğrafyaya bahşettiği nimetlerden nasipdar olmuş. Fakat şehirleri güzel kılan sadece coğrafi şartları ve altyapısı değildir. Şehir aynı zamanda kültürdür, medeniyettir. ve biliyoruz ki Diyarbakır, kadim bir medeniyetin bugüne kalan bakiyesidir ve bağrında yüzyıllardan süzülen rafine bir kültürün izlerini taşır. Fakat herhalde Diyarbakır'ın en güzel yanlarından birisi, insanıdır. Diyarbakırlı'nın mertliğini, misafirperverliğini, zararına olacağını bilse dahi fikrini ifade etmek hususundaki kararlılığını ve karmaşık meseleleri birkaç kelam ile özetleyen pratik zekasını takdir etmemek elde değil. Diyarbakır'ın politik bilincinin ve hassasiyetinin yüksek oluşu da, zannederim ki bu hususiyetlerinden kaynaklanmaktadır. Bu yüzden, bazı fikirlerimi paylaşmak için Diyarbakır'ın en doğru yerlerden birisi olduğunu düşünüyorum."

Dünyanın büyük bir yol ayırımında olduğunu ifade eden Şentop, "Tarihin belli dönemleri, hadiselerin yoğunlaştığı dönüm noktalarıdır. Şu anda bizler de böyle bir yol ayrımını yaşıyoruz. Uzak coğrafyalarda da yakın bölgelerde de gördüğümüz, şahit ve zaman zaman da taraf olduğumuz durum budur. Dünyanın yol ayrımında olması, çeşitli sancılara ve altüst oluşlara yol açmaktadır. ve şurası kat'i bir hakikattir ki, dünyada ne zaman büyük bir dönüşüm yaşansa, bunu en doğrudan hisseden bölgeler, Mezopotamya ve Anadolu olur. Bu sancıların neler olduğu hepinizin malumu. Fakat herhalde hepimiz mutabıkız ki, 15 Temmuz 2016'da yaşadığımız darbe girişimi bunlardan birisidir. Çok şükür ki, bu hain darbe girişimi milletimizin feraset ve cesaretiyle alt edilmiştir. 15 Temmuz, Türkiye'de 60 yıl hakim olmuş kirli bir tertip geleneğinin son halkasıdır. Bu çirkin, baskıcı geleneğin her on yılda bir tekrarlanan darbelerinin ne manaya geldiğini en iyi bilen yerlerden birisi Diyarbakır'dır. Zira bu darbe geleneği gerçekleştiğinde dönüp ilk zarar verdiği yerlerin başında Diyarbakır gelir. İşte bu sebeple Diyarbakır, tarihin hızlandığı bu zaman diliminde, Türkiye'de birisinin veya bir grubun ne kadar Türkiye'den, milletten yana olduğunu anlamak için 15 Temmuz'daki tavrına bakmalıdır. 15 Temmuz gecesini suskunlukla geçirenlerin millete demokrasi dersi verirken biraz mahcup ve temkinli olmalarında fayda var. Türkiye'de demokrasinin gelişmesi, güçlenmesi hepimizin vazifesidir. Fakat bundan söz edenlerin bize evvela 15 Temmuz'daki tavırlarının gerekçesini de izah etmelerinde fayda var. Dünya bir yol ayrımında dedik. Bu yol ayrımına ve dünyada yükselen ırkçı, İslam karşıtı dalgaya son örnek 15 Mart'ta Yeni Zelanda'da yaşanan katliamdır. Batıda pompalanan ve maalesef bazı politikacıların da teşvik ettiği ırkçı-yabancı karşıtı-İslam düşmanı akımın bir sonucu olarak bir katil, Cuma namazını eda etmekte olan Müslümanlara ateş açmış ve 51 kardeşimizi şehit etmiştir. Bu noktayı da uzun uzun ve derinlemesine tezekkür etmekte fayda görüyorum" diye konuştu.

TBMM Başkanı Şentop, konuşmasının ardından protokol üyeleri ve vatandaşlarla bayramlaştı.

Kaynak: DHA