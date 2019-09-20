Haberler » Politika » Haber

Tbmm başkanı şentop, doğan güngör'ün cenaze törenine katıldı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırşehir'de Konsey Araştırma A.Ş. Başkanı Nasuhi Güngör'ün vefat eden babası Doğan Güngör'ün (77) cenaze törenine katıldı.

20.09.2019 21:44Tbmm başkanı şentop, doğan güngör'ün cenaze törenine katıldı
TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Kırşehir'de Konsey Araştırma A.Ş. Başkanı Nasuhi Güngör'ün vefat eden babası Doğan Güngör'ün (77) cenaze törenine katıldı.
Nasuhi Güngör'ün babası Doğan Güngör, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Güngör için Kırşehir'in Mucur ilçesinde cenaze töreni düzenlendi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali İbrahim Akın, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, ilçe protokolü ve aile yakınları katıldı. TBMM Başkanı Şentop, törende yaptığı konuşmada, "Önemli olan salih amel ile gitmek. Biz onun hayatı sırasında yaptıklarıyla buna şahidiz. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına, sevenlerine başsağlığı diliyorum" dedi. Doğan Güngör'ün cenazesi, Çarşı Camii'nde ikindi namazı ardından kılınan cenaze namazından sonra, omuzlarda cenaze aracına taşınarak, Yeniköy mezarlığında toprağa verildi.



Mustafa Şentop, Kırşehir, Politika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika Haberleri
22:36 Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ'ın Kobani olayları nedeniyle tutuklanmalarına karar verildi.
21:57 AK Partili Dağ: "Terörle mücadelede en başarılı dönem yaşanıyor"
21:48 Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Türkevi binasının inşaatını inceledi
21:44 Tbmm başkanı şentop, doğan güngör'ün cenaze törenine katıldı
21:38 Cumhurbaşkanı erdoğan, abd'ye gidiyor
21:38 İklim protestoları dünyayı sokağa döktü
21:00 Ak parti'li dağ: ak parti 2023 ve 2024 seçimlerinde de başarılı olacaktır