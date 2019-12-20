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TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti

2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dondurma kesmesinden detay TBMM Başkanı Şentop'un dondurma ikram etmesi - Başkan Şentop dondurma kestiÖte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmeleri devam ederken birleşime ara vermesi üzerine AK...

20.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 20.12.2019 22:12
2020 Yılı Bütçesi görüşmelerinde son gün
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dondurma kesmesinden detay
TBMM Başkanı Şentop'un dondurma ikram etmesi - Başkan Şentop dondurma kesti
Öte yandan, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un bütçe görüşmeleri devam ederken birleşime ara vermesi üzerine AK Parti milletvekilleri iktidar kulisinde yöreye ait dondurma, baklava, kuru tarhana ikramında bulundu. Şentop, burada kestiği Kahramanmaraş dondurmasından kulistekilere ikram etti.
Ayrıca AK Parti Erzincan milletvekilleri tulum peyniri ve lavaş ikramında bulunurken CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere de muhalefet kulisinde çiğ köfte dağıttı.
TBMM Başkanı Şentop, dondurma kesti

Mustafa Şentop, Kahramanmaraş, AK Parti, Güncel

Kaynak: AA


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