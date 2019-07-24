TBMM Başkanı Şentop, Dr. Sadık Ahmet'i anma törenine katıldı (1) - GÜMÜLCİNE
Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen törenden görüntüler GÜMÜLCİNE - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr.24.07.2019 22:40
Kahveci Mezarlığı'nda düzenlenen törenden görüntüler GÜMÜLCİNE - Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gümülcine'deki temasları kapsamında Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla Kahveci Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
Mustafa Şentop, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA