TBMM Başkanı Şentop, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir.
08.03.2020 14:05
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir. Geleneklerimiz, kökleri büyük bir medeniyete dayanan kültürümüz de bunun böyle olmasını gerekli kılmaktadır" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınladı. Şentop, büyük devletlerin kadınıyla, erkeğiyle, zengin ve fakiriyle sınıf ve cinsiyet farklarını sorun olmaktan çıkararak iç barışını sağlamış sağlam toplum değerleri üzerinde yükseldiğini belirterek, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir. Geleneklerimiz, kökleri büyük bir medeniyete dayanan kültürümüz de bunun böyle olmasını gerekli kılmaktadır. Ancak ülkemizde, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma, çalışma hayatında yer alma konusunda verdikleri mücadeleler bir tarafa, ne yazık ki kadınların yaşadığı en önemli sorunların başında 'şiddet' gelmektedir. Annemiz, kardeşimiz, eşimiz, evladımız olabilecek kadınların uğradığı şiddetin son bulması için, çıkarılan kanunlar ve sağlanmaya çalışılan koruma şartlarının ötesinde, toplum olarak çok daha büyük duyarlılıklara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği mesleği ve emeğiyle, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocuklar da, toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacaktır. Ülkemiz, ailesini, evini, çevresini ve ülkesini seven ve toplumda hak ettiği yeri bulan kadınların omuzlarında daha da güçlenecektir. Bir günün değil, her günün kadınlarımız için güzel geçmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
TBMM Başkanı Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle mesaj yayınladı. Şentop, büyük devletlerin kadınıyla, erkeğiyle, zengin ve fakiriyle sınıf ve cinsiyet farklarını sorun olmaktan çıkararak iç barışını sağlamış sağlam toplum değerleri üzerinde yükseldiğini belirterek, "Huzurlu ve güçlü bir toplum olmanın yolu, kadınların da, erkeklerle birlikte saygın bir yere sahip olabilmelerinden geçmektedir. Geleneklerimiz, kökleri büyük bir medeniyete dayanan kültürümüz de bunun böyle olmasını gerekli kılmaktadır. Ancak ülkemizde, eğitim ve sağlık hizmetlerinden faydalanma, çalışma hayatında yer alma konusunda verdikleri mücadeleler bir tarafa, ne yazık ki kadınların yaşadığı en önemli sorunların başında 'şiddet' gelmektedir. Annemiz, kardeşimiz, eşimiz, evladımız olabilecek kadınların uğradığı şiddetin son bulması için, çıkarılan kanunlar ve sağlanmaya çalışılan koruma şartlarının ötesinde, toplum olarak çok daha büyük duyarlılıklara ihtiyacımız olduğu kanaatindeyim. Eğitimiyle, sahip olduğu becerileri ortaya koyabileceği mesleği ve emeğiyle, toplum hayatına tıpkı erkekler gibi katılabilen güçlü ve etkili kadınların yetiştireceği çocuklar da, toplumumuzu ve ülkemizi daha aydınlık yarınlara taşımada en önemli faktör olacaktır. Ülkemiz, ailesini, evini, çevresini ve ülkesini seven ve toplumda hak ettiği yeri bulan kadınların omuzlarında daha da güçlenecektir. Bir günün değil, her günün kadınlarımız için güzel geçmesi dileğiyle 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA
Kaynak: İHA
Haberin Videosu :TBMM Başkanı Şentop, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayınladı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Politika
Manşet
Haberler
Haberler
Beşiktaş'ta dönerci, Arapça küfür ettiğini söylediği gence döner bıçağıyla saldırdı
Haberler
Ali Babacan Çarşamba günü partisini kuruyor! Partinin ismi belli oldu
Haberler
"Sanki biz dedik bizi kurtarın" diyen Suriyeliyi Yunan polisi darbedip soydu
Haberler
Son Dakika: İtalya'da, Piyemonte bölgesi başkanı da koronavirüse yakalandı
Haberler
Son Dakika: İran'da koronavirüs nedeniyle 49 kişinin daha vefat etmesiyle ölü sayısı 194'e çıktı
Haberler
Havada gerilim! Keşif yapan Rus uçağını İngiliz uçakları taciz etti
Haberler
KKTC'de beden eğitimi öğretmeni, okul tuvaletinde öğrencisini istismar edip kameraya aldı
Haberler
"Hastayım" diyerek vatandaşlardan para dilenen kadın, yarım günde tam 250 lira topladı