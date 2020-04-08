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TBMM Başkanı Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları roman vatandaşlarımızın, 'Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım" dedi.

08.04.2020 16:51 | Son Güncelleme: 08.04.2020 16:51
TBMM Başkanı Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları roman vatandaşlarımızın, 'Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım" dedi.

Meclis Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Dünya Romanlar Günü' dolayısıyla AK Parti İzmir Milletvekili Cemal Bekle ve CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu'yla gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, kendilerinin ve onların şahsında bütün Roman vatandaşlarının gününü tebrik etti. Şentop vekillerin yanı sıra, seçim bölgesi Tekirdağ'da bulunan Roman sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de telefonla görüşerek Romanlar Gününe ilişkin tebriklerini iletti.Şentop ayrıca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada ise, "Hayata bakışlarındaki sevinçle her daim bu toprakların mütebessim ruhu olan, kadim medeniyetimizin asli unsurları roman vatandaşlarımızın 'Dünya Romanlar Günü'nü kutlarım" ifadelerini kullandı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Politika
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Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop, Dünya Romanlar Günü'nü kutladı - Haberler

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