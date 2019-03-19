TBMM Başkanı Şentop, Edirne'de

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "15 Temmuz'da görmüş olduğumuz hadise de bize şunu gösterdi, aslında o FETÖ'cü olan, yargılanan, Meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde olan örgütün mensubu olan kişiler arasında bilgi bakımından iyi yetişmiş kişiler de vardı. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı." dedi.Şentop, bazı ziyaret ve açılışlar için geldiği Edirne'de, İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman'ı ziyaret etti.Kerman'dan ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Şentop, daha sonra Atatürk Ortaokulunun açılış törenine katıldı.TBMM Başkanı Şentop, burada yaptığı konuşmada, eğitimin en fazla önem verdikleri alanlardan biri olduğunu söyledi.Okullaşma, öğretmen ve öğrenci sayısı bakımından 2002 yılından bu yana her alanda yüzde yüz artışların olduğunu ifade eden Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:"Türkiye'de ilk ve orta öğretimde yaklaşık 20 milyon öğrencimiz var. Öğretmen sayımızda 1 milyon civarında, aslında standartta baktığımızda 20 öğrenciye 1 öğretmen düşüyor. Branşlar arasındaki farklılıklar bazı yerlerde öğretmen başına düşen öğrenci sayısını arttırıyor. Bunun dışında 2002'de Türkiye'de 540 bin öğretmen varken, şimdi öğretmen sayımız 1 milyon 20 bin civarına ulaşmıştır.Derslik sayımızda 343 binden şimdi 600 bine yaklaşmıştır. Bütün kalemlerde aşağı yukarı 2 katına çıkan bir atış olmuştur. Bütçe açısından da bunu söyleyebiliriz 2002'de milli eğitime ayrılan bütçe 7,5 milyar iken, şimdi bütçe 112 milyarın üzerinde. 2018 bütçesi olarak söylüyorum bunu. Dolayısıyla sağlıkla birlikte en önem verdiğimiz alan eğitimdir."Şentop, eskiden bilgiye erişmenin çok zor olduğunu, şimdi ise herkesin elindeki cep telefonundan istediği bilgiye ulaştığını, fakat günümüzde bilginin doğruluğunun önem kazandığını söyledi.Türkiye'deki öğrencilerin çok zeki olduğunu aktaran Şentop, öğrencilerin dünyanın her yerinde girdikleri sınavlarda birçok ülkeden daha fazla potansiyele sahip olduklarını gösterdiklerini anlattı.Tek başına bilgi sahibi olmanın gençlerin yetişmesinde yeterli olmadığını vurgulayan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti."15 Temmuz'da görmüş olduğumuz hadise de bize şunu gösterdi, aslında o FETÖ'cü olan, yargılanan, Meclisi bombalayan, millete ihanet içerisinde olan örgütün mensubu olan kişiler arasında bilgi bakımından iyi yetişmiş kişiler de vardı. Ama vatana ihanetten, millete ihanetten bu bilgiler onları alıkoymadı. Tek başına bilgi sahibi olmak, bu yönü itibarıyla gençlerimizi yetiştirmek yeterli değil. Bir şey daha buna ilave etmemiz lazım. O da millet ve vatan sevgisini onlara aşılamamız lazım.Milletin istikrarı için millete olan muhabbetle çalışma gayretinde olmayı onlara aşılamamız lazım. Yani bir taraftan eğitimle bilgi vereceğiz, iyi yetiştireceğiz, muasır medeniyet seviyesi üzerine çıkacak bilgileri vereceğiz ama bir taraftan vatana, millete, bayrağa bağlılık aşkını da sevdasını da gençlerimizin kalbinin içine koyacağız. Bunu yapmadığımız takdirde iyi yetişmiş ama bizim olmayan gençler karşımıza çıkacak. Biz hem bizim olan bu topraklara millete ait insanlar yetiştirmeliyiz hem de iyi yetiştirilmiş olması lazım bunların."Konuşmasının ardından Şentop, Edirne Valisi Ekrem Canalp ve beraberindekiler, okulun açılış kurdelesini kesti. Sınıfları gezen Şentop, öğrencilerle sohbet etti.Belediye Başkanı Gürkan'a taziye ziyaretiTBMM Başkanı Şentop, Edirne Valisi Canalp, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, AK Parti Edirne İl Başkanı İlyas Akmeşe ile dün annesi vefat eden Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a taziye ziyaretinde bulundu.Gürkan'a, cenaze evinde başsağlığı dileklerini ileten Şentop, burada edilen duaya katıldı. Şentop, daha sonra programı kapsamında Keşan ilçesine hareket etti.