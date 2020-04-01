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TBMM Başkanı Şentop, "Eğitimci Yazar Fahri Kaya'yı Anma Programı"nda konuştu Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu zor dönemi kısa bir zaman içerisinde inşallah suhuletle, kolaylıkla atlatırız diye Allah'a dua ediyoruz.

01.04.2020 13:02 | Son Güncelleme: 01.04.2020 13:02
TBMM Başkanı Şentop,
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu zor dönemi kısa bir zaman içerisinde inşallah suhuletle, kolaylıkla atlatırız diye Allah'a dua ediyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde birçok zorluğu atlattığımız gibi bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum." dedi.
Şentop, Yunus Emre Enstitüsü tarafından sosyal medya hesapları üzerinden düzenlenen ve canlı yayınlanan, "Eğitimci Yazar Fahri Kaya'yı Anma Programı"nda yaptığı konuşmada, yaşanılan günlerin insanlık tarihinin en sıkıntılı dönemi olduğunu belirtti.
Dünya tarihinde zaman zaman büyük salgınların meydana geldiğini ancak bunların sayıca az olduğunu ve daha çok bölgesel salgınlar olarak gerçekleştiğini anlatan Şentop, şöyle devam etti:
"Dünyanın tamamına sirayet eden, bu derecede ve bu hızla gelişen salgın, herhalde insanlık tarihinde ilk defa oluyor. Öncelikle tüm dünyadaki insanlara, daha sonra Kuzey Makedonya 'daki kardeşlerimize ve Türkiye'deki vatandaşlarımıza Allah'tan sağlık diliyorum. Bu zor dönemi kısa bir zaman içerisinde inşallah suhuletle, kolaylıkla atlatırız diye Allah'a dua ediyoruz. Birlik ve dayanışma içerisinde birçok zorluğu atlattığımız gibi bu zorluğun da üstesinden geleceğimize inanıyorum. Bu bakımdan özellikle Kuzey Makedonya'da yaşayan kardeşlerimize de gerekli tedbirleri almalarını, hükümetin ortaya koyduğu tedbirlere, prensiplere riayet etmelerini öneriyorum. Türkiye'de olduğu gibi mümkün olduğunca temastan kaçınmaları, sosyal mesafeyi korumaları, hijyen ve temizlik kurallarına riayet etmeleri, mümkün olduğu ölçüde evde kalmaları konusundaki tavsiyelerimizi tekrar etmek isterim."
Eğitimci yazar Fahri Kaya'nın, Makedonya'da uzun yıllar Türk diline ömrünü adadığını belirten Şentop, Kaya'nın vefatının Türk kültürü, Türk dili ve Makedonya Türklüğü için büyük kayıp olduğunu söyledi.
Şentop, Fahri Kaya'nın hayatının, Türkçe ve Tük dili için yürüttüğü mücadelenin gelecek kuşaklara, gençlere örnek olması gerektiğini de vurguladı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şentop, Fahri Kaya, Makedonya, Politika
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