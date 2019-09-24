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TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ve beraberindeki heyeti kabul etti.

24.09.2019 14:27TBMM Başkanı Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Zon ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ve beraberindeki heyeti kabul etti.

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı'nın ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Şentop, Endonezya Meclis Başkanvekili Fadli Zon ve beraberindeki heyeti kabul etti. - NURSULTAN

meclis başkanvekili, Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: İHA

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