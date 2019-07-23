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TBMM Başkanı Şentop Erzurum'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'yi gezdi, "Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.

23.07.2019 18:42
TBMM Başkanı Şentop Erzurum'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Erzurum'da tarihi Çifte Minareli Medrese'yi gezdi, "Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi"nin açılışını gerçekleştirdi.
Erzurum Kongresi'nin 100. yılı dolayısıyla kentte bulunan Şentop, Çifte Minareli Medrese'yi gezerek yetkililerden tarihi yapı hakkında bilgi aldı.
Şentop, daha sonra Yakutiye Medresesi'nde PTT AŞ tarafından düzenlenen "Milli Mücadelenin 100. yılı Pul Sergisi"nin açılışına katıldı.
Halk oyunları ekibinin gösterisini izleyen Şentop, daha sonra serginin açılışını yaptı.
Tarihi medresedeki sergiyi gezen Şentop'a ziyaretlerinde, Erzurum Valisi Okay Memiş, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti Erzurum milletvekilleri Recep Akdağ, Selami Altınok, Zehra Taşkesenlioğlu ve İbrahim Aydemir eşlik etti. TBMM Başkanı Şentop Erzurum'da

Çifte Minareli Medrese, Erzurum, Politika

Kaynak: AA

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