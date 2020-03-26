Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

TBMM Başkanı Şentop, "Evde kal Türkiye" çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti

Koronavirüs salgını sebebiyle 'Evde Kal' uyarılarını dikkate alan vatandaşlar, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu tarafından ödüllendirildi. İki isim de evden fotoğraf paylaşan 9 takipçisine, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın okunmasını önerdiği Mustafa Kutlu kitapları gönderecek.

26.03.2020 11:40 | Son Güncelleme: 26.03.2020 11:50
TBMM Başkanı Şentop,

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında "Evde kal Türkiye " çağrısına uyanlara, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın öğrencilere okumalarını tavsiye ettiği Mustafa Kutlu'nun kitap setini gönderdi.
Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Evde kal Türkiye" çağrısı kapsamında başlatılan kitap kampanyasına kendisini de çağıran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a teşekkür ederek, "Güzel davetinize katılıyorum." ifadesini kullandı.
Paylaşımına, evde çekildiği bir fotoğrafla yanıt veren ilk 9 kişiye Yazar Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye eden Şentop, "Bizler de 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyarak bu büyük mücadeleye destek olmalıyız. Bütün önerilere titizlikle riayet etmeliyiz. Allah'ın izniyle, birlik ve dayanışma içinde bu mücadeleyi kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Şentop, dünyanın karşılaştığı en büyük salgınlardan birine karşı Türkiye'nin de başarılı bir mücadele yürüttüğünü belirterek, "Sağlık çalışanlarımız çok büyük fedakarlıklarla çalışıyorlar. Hepsini tek tek tebrik ediyorum. Allah yardımcıları olsun. Dualarımız daima onlarla." paylaşımını yaptı.
TBMM Başkanı Şentop, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nu kampanyaya katılmaya çağırdı.
Çavuşoğlu, Meclis Başkanı Şentop'a, güzel daveti için teşekkür ederek, "Ben de varım." ifadesini kullandı.
Çavuşoğlu da "Evde kal Türkiye" çağrısına uyarak, evden fotoğrafını paylaşan 5 kişiye, Mustafa Kutlu'nun kitap setini hediye edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Etiketler: Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop, 'Evde kal Türkiye' çağrısına uyanlara kitap seti hediye etti - Haberler

Politika Manşet

Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

12:42: Kars'ta tek kullanımlık maske üretiliyor - Haberler 12:37: Korkutan kaza mobese ile görüntülendi - Haberler 12:35: Uyuşturucu satıcılığı yapan şahıs gözaltına alındı - Haberler 12:34: Ziftten kurtarılan kaplumbağalardan biri telef oldu, köpek ve diğerlerinin tedavisi sürüyor - Haberler 12:33: Elazığ'da sahte kadın hakim yakalandı, adliyeye sevk edildi - Haberler 11:54: Kılıçdaroğlu'ndan siyasi parti liderlerine 13 maddelik koronavirüs mektubu - Haberler 11:51: İran Sağlık Bakanı Yardımcısı, Hamaney'in "Virüs İranlılar için üretilmiş" açıklamasını yalanladı - Haberler 11:39: Bilim insanları tespit etti! Koronavirüs kendine yeni bir yaşam alanı daha buldu - Haberler 11:19: Korkutan koronavirüs tablosu! Türkiye'deki vaka sayısı İtalya ve İspanya'dan hızlı artıyor - Haberler 10:49: Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Tedbirler iyi olmak kaydıyla haziran başında rahatlama olabilir - Haberler 10:10: Bakan Koca'dan dikkat çeken çıkış: İstanbul'u evde tutamıyoruz, sokağa çıkma yasağı mı getirelim? 08:29: Koronaya meydan okuyan tulum peynirine Türkiye'nin dört bir yanından talep arttı