TBMM Başkanı Şentop: FETÖ, imam hatiplere karşıydı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mezun olduğu Tekirdağ İmam Hatip Lisesi'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği mezunlar gününe katıldı. Şentop, "Bugün o 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ihanet şebekesi FETÖ'yü hatırlayacaksınız. 1980'lerden itibaren karşı durduğu, karşı çıktığı eğitim kurumlarından birincisi imam hatip liseleridir. 28 Şubat'ta imam hatip liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman aslında önü açılan kurumlar FETÖ'nün eğitim kurumları olmuştur" dedi.TBMM Başkanı Mustafa Şentop, memleketi Tekirdağ'da İmam Hatip Lisesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen mezunlar gününe katıldı. Etkinliğe, Şentop'un yanı sıra AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ile okulun mezunları ve aileleri katıldı.TBMM Başkanı Şentop, imam hatip liselerinin çıkış serüvenini anlatarak, "Millet, devlet bütünleşmesi sağlandığı taktirde büyük hamleleri gerçekleştirebilmişiz. İleriye dönük baktığımızda tarihimizde İstiklal Harbi'nin yaşandığı dönemler bu dönemler. Milletin değerleri ile devletin değerleri bütünleşmiş. Millet- devlet bütünleşmesi sağlanmış, benzer bir durumu daha geriye doğru gittiğimizde karşımıza çıkıyor, ta Malazgirt'e kadar bu topraklarda. Aynı şeyi çok yakın zamanda 15 Temmuz'da yaşadık, dünya tarihinde ilk defa bir halk hareketi devlete ve siyasi iktidara karşı olmamıştır. Tam aksine devleti ve siyasi iktidarı korumak üzere, anayasal düzeni korumak üzere halk sokaklara çıkmıştır. Dünya tarihinde ilk defa başka bir örneği yok bunun. Bütün halk hareketleri hep iktidara karşı, hükümete karşı yapılmıştır. Tek istisna 15 Temmuz'dakidir. Niye? Çünkü millet devlete benim devletim, anayasal düzene benim anayasal düzenimdir diyerek sahip çıkmıştır. Bu nasıl sağlanmıştır, işte milletin değerleri ile devletin değerleri aynılaştırıldığı zaman. Bu imam hatip liselerindeki ortaya çıkış fikrinin bir tezahürüdür aynı zamanda imam hatip liseleri bu noktaya gelmiştir" dedi.İMAM HATİP MESELESİ TÜRKİYE'DE BİR FİKRİN, İDEALİN TEMSİLİFETÖ'nün karşı çıktığı eğitim kurumlarından birinin imam hatip lisesi olduğunun söyleyen Şentop, "İmam hatip liseleri başlangıcı itibari ile dini öğretecek kişi ihtiyacından ortaya çıkmakla beraber, milletin kendi değerlerini gelecek kuşaklara aktarabilmesi için milletin bulduğu bir formül olarak karşımıza çıkmıştır. Bu gelişmeler Türkiye'de devlet millet bütünleşmesini sağlayan bir neticeye de ulaşmıştır. İmam hatip liseleri, yine bu milletin inisiyatif almasına, millet devlet bütünleşmesine karşı çıkan unsurlarında hedefinde çok ilginçtir imam hatip liseleri olmuştur. Bugün o 15 Temmuz darbe teşebbüsünü gerçekleştiren ihanet şebekesi FETÖ'yü hatırlayacaksınız. 1980'lerden itibaren karşı durduğu karşı çıktığı eğitim kurumlarından birincisi imam hatip liseleridir. 28 Şubat'ta imam hatip liseleri bastırılmaya çalışıldığı zaman aslında önü açılan kurumlar FETÖ'nün eğitim kurumları olmuştur. Dolayısıyla imam hatip meselesini sadece okullar, bu okullarda okuyan öğrenciler, eğitim veren hocalar olarak değil, Türkiye'de bir idealin, bir fikrin, bir fikriyatın temsili olarak, sembolik ismi olarak görmek lazım" diye konuştu.