TBMM Başkanı Şentop, fidan dikti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında Meclis Kabatepe Parkı'nda fidan dikti. Şentop, " Türkiye'nin 81 ilinde, 223 yerde dikildi. Bu kampanya farkındalık oluşturması açısından önemli" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Tarım ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda 'Geleceğe Nefes' sloganıyla başlatılan fidan dikme kampanyasına, Meclis Kabatepe Parkı'ndan katıldı. Şentop, etkinlik kapsamında, Meclis çalışanlarıyla birlikte fidan dikti. Şentop, kampanyaya destek için 11 fidan diktiklerini belirterek, "Türkiye'nin 81 ilinde, 223 yerde dikildi. Kampanyayı, Cumhurbaşkanımız başlattı. Fidanlarla ilgili 14 milyona yakın talep var. Meclisimizin içindeki güzel mekanlardan biri, 'Kabatepe Parkı' diyoruz buraya. Burada 88 farklı ağaç, 287 farklı bitki çeşidi var. Bu faaliyete iştirak etmek için 11 fidan diktik. Bu kampanya farkındalık oluşturması açısından önemli" dedi.