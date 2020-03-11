TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti.
11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:01
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini belirtti.
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi. - ANKARA
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclise termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi. - ANKARA
Kaynak: İHA
Etiketler : Politika
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