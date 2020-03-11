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TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz"

TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini bildirdi.

11.03.2020 12:24 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:25
TBMM Başkanı Şentop: "Girişte termal kamera düşünüyoruz"
ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM girişine termal kamera yerleştirmeyi düşündüklerini bildirdi.
TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının "Meclis'e termal kamera konulacağı söyleniyor" şeklindeki sorusuna, "Evet, girişte termal kamera düşünüyoruz" cevabını verdi. TBMM Başkanı Şentop:

Kaynak: İHA

Etiketler : Mustafa Şentop, Politika

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