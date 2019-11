- TBMM Başkanı Şentop, Güney Kore ve Endonezya'da FETÖ'nün faaliyetlerine son verilmesini istedi"Bu örgüt mensupları legal olarak bir okul veya bir STK açsalar onların da terör faaliyeti yapmasını mı bekleyeceğiz?"

MEKSIKO - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meksika'da MİKTA konferansına katılan mevkidaşlarıyla ikili görüşmeler gerçekleştirdi. Şentop, Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile bir araya geldi. İki ülke ilişkilerinin ele alındığı görüşmelerde FETÖ'nün Kore ve Endonezya'daki faaliyetlerine son verilmesi çağrısı yapıldı. TBMM Başkanı Şentop, Meksika'nın başkenti Meksiko'da düzenenlen MİKTA Parlamento Başkanları 5. Danışma Toplantısının ardından mevkidaşlarıyla iki temaslarda bulundu. Bu kapsamda Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ve Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile görüşmeler gerçekleştirdi.Türkiye-Güney Kore ilişkilerinin her alanda geliştirilmesini söyleyen Meclis Başkanı Şentop, "Bu amaçla daha fazla gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum" dedi.İki ülke ilişkilerinin ardından FETÖ'nün Güney Kore'de devam eden faaliyetlerine değinen Şentop, terör örgütünün faaliyetlerine son verilmesini istedi. Şentop, "Bu terör örgütü biliyorsunuz Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da bir askeri darbe teşebbüsünde bulundu. Bu terör örgütünün askeri darbe teşebbüsünü gerçekleştirdiği yargı organlarımız tarafından da tespit edildi. Tabii bu arada terör örgütünün başka ülkelerde faaliyetlerine dahil de geniş bilgiler elde ettik. Bu bakımdan Güney Kore için de bir tehdit olduğunu düşündüğümüz bu örgüt konusunda sizleri ikaz etmeyi bir dostluk ve kardeşlik gereği olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.Güney Kore Ulusal Meclis Başkanı Moon He Sang ise "Bizler Türkiye'yi çok yakın görmekteyiz ve ilişkilerimiz de oldukça köklü bu bağlamda" dedi."Bu örgüt mensupları legal olarak bir okul veya bir STK açsalar onların da terör faaliyeti yapmasını mı bekleyeceğiz?"TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Endonezya Bölgesel Temsilciler Konseyi Başkanı Lanyalla Mahmud Mattalitti ile de görüşme gerçekleştirdi. Endonezya'da devam eden FETÖ faaliyetlerine son verilmesini istedi.Amacının dostlarını uyarmak olduğunu belirten Şentop, "Bu örgüt mensupları legal olarak bir okul veya bir STK açsalar onların da terör faaliyeti yapmasını mı bekleyeceğiz yoksa bir başka ülkedeki terör örgütünün legal yansıması olarak haklarında bir işlem mi yapacağız? Küreselleşen dünyada bir terör örgütü bir ülkede büyük çaplı bir terör faaliyeti yaptıysa o terör örgütünün başka ülkelerdeki yapılanmalarının da terör faaliyetleri yapmasını beklemek gerekmez hukuken. Türkiye'den giden 30-40 kişi yürütmüyor bu faaliyetleri. Onlarca yıl önce Türkiye'den giden o kişiler o ülkenin çocuklarını bu örgüte bağlı kişiler olarak yetiştiriyorlar. Sonra o ülkelerin etkili yerlerinde kimisinde bakan olarak bakan yardımcısı olarak görev yapan bu örgüte mensup kişiler var. Bunları yargıladığımız için aldığımız bilgilere göre bunları tespit ediyoruz. Amacımız dostları sadece uyarmak. Takdir sizin" diye konuştu.Mattalitti, "Hem siyaset hem de ticaret alanında Endonezya ve Türkiye birbirini destekleyen iki kardeş ülkedir" dedi.

Kaynak: İHA