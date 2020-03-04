TBMM Başkanı Şentop: Hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Anayasa'nın 104'üncü maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı 'na karşı, basit alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında yaşanan kavgalı oturumun ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis bahçesinde açıklama yaptı. Şentop, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerine tepki gösterdi. Şentop, "Gazi Meclisimizin 100'ncü yılını idrak ettiğimiz bu günlerde devlet ve millet olarak çok hassas bir dönemden geçiyoruz. Başta siyasetçiler olmak üzere, milletimizin beklentisi bu sürecin hassasiyetine uygun bir dikkat içerisinde herkesin dikkat etmesidir. Herkesin aynı fikirde olmasını beklemek mümkün değil, şüphesiz herkesin görüşlerini ifade etme hakkı vardır. Eleştiri de olsa görüşlerini ortaya koyabilir" dedi.

'BU SÖZLER BİR MİLLETVEKİLİNE YAKIŞMAYACAK TAVIRDIR'

Meclis çatısı altında bulunan milletvekillerinin tahriklere kapılmaması gerektiğini hatırlatan Şentop, Engin Özkoç'un basın toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği sözleri kınadığını ifade etti. Şentop, "Basit, alalade, seviyesizce ve alçakça ifadeler, hakaretler siyaset değildir, ifade hürriyeti de değildir. Özellikle Anayasa'nın 104'ncü maddesinde Türkiye Cumhuriyeti'ni ve birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı, basit alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu bir milletvekiline, bir siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak tavırdır. Bu tahrikkar hareketlere karşı Meclis'teki bütün arkadaşlarımızı ve vatandaşlarımızı dikkatli olmaya, tahriklere kapılmamaya, Meclis çatısı altında milletimizin görmek istemediği olayların yaşanmasına zemin oluşturmamasına davet ediyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde hareket etmelidir" diye konuştu.

MECLİS'TE SORUŞTURMA YAPILMAYACAK

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturma başlattığını, Meclis'te ayrı bir soruşturma başlatılmayacağını söyleyen Şentop, "Genel Kurul içerisinde disiplinle ilgili hükümler zaten var. Ancak bu konu Meclis çalışması kabilinden olmadığı için, bununla ilgili husus normal yargının incelemesi konusu içerisindedir. Cumhuriyet Başsavcılığı bu konuyla ilgili soruşturmayı başlatmıştır" dedi.

'GENEL BAŞKANLAR GENEL BAŞKANLARA CEVAP VERİR'

Meclis'te genel başkanlar arasında farklı bir düzeyde tartışma olduğunu ifade eden Şentop, "Genel başkanlara, genel başkanlar cevap verir. Böyle bir uygulama Meclis'te yürütülür. Bu konuda ben bütün siyasi partileri de Meclis çatısı altında bu tür kötü ifadelere, hakaretlere imkan vermeyecek bir hassasiyet içinde olmaya davet ediyorum" dedi.

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Haber-Kamera: Besti KARALAR-Muhammet BAYRAM/ANKARA,