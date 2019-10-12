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TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de...

TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş...

12.10.2019 10:49
TBMM Başkanı Şentop: "Harekat, yerlerinden edilmiş Suriyelilerin memleketlerine veya Suriye'de istedikleri yere güvenli ve gönüllü geri dönmelerini kolaylaştırmaya yönelik uluslararası çabayı yine uluslararası hukuk kuralları doğrultusunda ve ilgili BM kuruluşlarının eş güdümünde destekleyecektir"
İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi" konulu 3. Parlamento Başkanları Konferansı'nda konuştu.
TBMM Başkanı Şentop:

Birleşmiş Milletler, Suriye, Politika

Kaynak: İHA

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