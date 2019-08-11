TBMM Başkanı Şentop: "Hızla ilgili sınırlamalara, limitlere dikkat edelim"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bayramların sevincini, tadını kaçıracak, yakınlarımızı üzüntüye boğacak dikkatsizliklerden, davranışlardan kaçınalım. Emniyet kemerlerini takalım. Hızla ilgili sınırlamalara, limitlere dikkat edelim."dedi.

Şentop, Süleymanpaşa ilçesindeki Tarihi Eski Cami'de bayram namazını kıldıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların trafik kurallarına konusunda daha dikkatli olması gerektiğini söyledi.

Bayram sevincinin hüzne dönüşmemesi için hız sınırlamalarına dikkat edilmesi gerektiğini aktaran, Şentop, "Bayramlar ziyaretlerin için bir toplumsal hareketlenme var. Trafik kurallarına riayet edilmesi çok önemli. Bayramların sevincini, tadını kaçıracak, yakınlarımızı üzüntüye boğacak dikkatsizliklerden, davranışlardan kaçınalım. Emniyet kemerlerini takalım. Hızla ilgili sınırlamalara, limitlere dikkat edelim." diye konuştu.

Şentop, bayramlarda birlik ve beraberlik duygularının perçinlediğini belirterek, bu yüzden bayramların çok özel ve anlamlı günler olduğunu ifade etti.

Bayramlarda barış ve huzur ikliminin hakim olduğunu anlatan Şentop, şunları kaydetti:

"Milletçe büyük bir mutluluk ve sevinç içerisindeyiz. Aziz milletimizin ve bütün dünya muslümanlarının bayramını tebrik ediyorum. Allah, sağlık, afiyetle, barışla, huzurla nice bayramlara erişmeyi nasip etsin. Bayramlar dünyada en azından belli bir süre için kurbanda dört gün gibi bir süre için barış ve huzurun sevincin, mutluluğun hakim olacağı bir atmosfer bize sunuyor. Bunun daimi olmasını, barışı, huzuru hakim kılacak bir atmosferin oluşması için bayramın vesile olmasını cenabı haktan niyaz ediyorum. "

Kaynak: AA