23.06.2019 23:02
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TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu'nu tebrik etti

TBMM Başkanı Şentop, İmamoğlu

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nun telefonla arayarak tebrik etti.

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop , resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu 'nun telefonla arayarak tebrik etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini kazanan Ekrem İmamoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Seçim ile ilgili Twitter hesabından açıklama da yapan Şentop, şu ifadelere yer verdi:
"23 Haziran  seçimleri, Türkiye 'nin demokratik olgunlukla ve milli iradenin bir kez daha tezahürüyle sonuçlanmıştır. Demokrasi, milli iradenin sağlıklı ve eşit şartlarda tecelli etmesiyle, bu konuda tereddüte asla yer vermeyecek açık ve şeffaf seçimlerin yapılmasıyla varolur. Milletimiz İstanbul için tercihini yapmıştır, hayırlı olsun. Bu vesileyle İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanan Sayın Ekrem İmamoğlu'nu tebrik ediyor; İstanbul'a hayırlı hizmetler yapmasını temenni ediyorum."


- Ankara
Kaynak: DHA
Ekrem İmamoğlu , İstanbul , Politika

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