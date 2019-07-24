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TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Yunanistan ziyareti kapsamında İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti.

24.07.2019 18:16 TBMM Başkanı Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, Yunanistan ziyareti kapsamında İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti.

Dostluk Eşitlik Barış Partisi (DEB) kurucusu Dr. Sadık Ahmet'in ölüm yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen anma törenine katılmak üzere Batı Trakya'da bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Mustafa Şentop, İskeçe Müftülüğünü ziyaret etti. Müftülüğe gelişinde, kapıda kadın ve erkek din görevlilerince çiçekle karşılanan Şentop, burada yaptığı konuşmasında, kendisinin de bir muhacir olduğunu, İskeçeli soydaşları arasında bulunmaktan mutluluk duyduğunu vurguladı. Şentop, Türkiye'nin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığının meselelerini sürekli takip ettiğini belirterek, bunları iki ülke arasındaki ilişkilerde ve uluslararası alanda gündeme getirdiğini ifade etti. - SOFYA

Mustafa Şentop, Yunanistan, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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