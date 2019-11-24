Haberler » Güncel » TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi - Haber

TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. BM üyesi 38 devletin nüfusu bizimi eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek.

24.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 24.11.2019 16:28TBMM Başkanı Şentop İstanbul'da öğretmenlerle bir araya geldi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. BM üyesi 38 devletin nüfusu bizimi eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek." dedi.
Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında farklı illerden gelen bir grup öğretmeni Florya Atatürk Deniz Köşkü'nde kabul etti.
Öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlayan Şentop, "Köy, kasaba, şehir ayrımı yapmadan çocuklarımızı yetiştirmeye çalışıyorsunuz. İnanıyorum ki hepiniz meslek aşkıyla, milletimize hizmet etme aşkıyla dolusunuz. Zengin, fakir demeden çocuklarımızı eğitmek, değerlerimizi onlara öğretmek arzusuyla görevinizi yapıyorsunuz. Eğer milletçe birliğimizi, barışımızı muhafaza ederek huzur ve güven içinde yaşıyorsak sizin, çocuklarımıza aktardığınız, aşıladığınız değerlerimiz sayesindedir." ifadelerini kullandı.
Öğretmenlerle vatandaşların sadece öğrenci olarak ilişkisi olmadığını belirten Şentop, aynı zamanda veli olarak da ilişkisi bulunduğunu anlattı.
Şentop, "Ömrü boyunca hastane kapısından girmemiş insanlar olabilir ya da bir karakola gitmeyen, adliye önünden geçmeyen yüz binlerce kişi vardır. Muhasebeci, avukat ya da benzer meslek gruplarıyla da çok kişinin işi olmaz. Fakat bir öğretmenin tedrisatından geçmeyen kişi yoktur." diye konuştu.
Öğretmenlerin öğrencilere yalnızca bilgiyi aktarmadığını aynı zamanda değerler ve davranış eğitimi de verdiğini vurgulayan Şentop, öğretmenlerin aktardığı değerler sayesinde geleceğe güvenle bakıldığını kaydetti.
Şentop, şöyle devam etti:
"Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak görev yapan 1 milyona yakın öğretmenimiz 18 milyon evladımızın eğitim-öğretiminden sorumlu. Tabii bu sayıya da özel okullarımızdaki 150 bine yakın öğretmenimizi de eklersek 1 milyon 150 bin kişilik bir eğitim ordususunuz. Akdeniz'deki Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Malta dahil dünyada BM üyesi 38 devletin nüfusu bizim eğitim ordumuzdan daha az. Bunun bir anlamı da ülkemizdeki her 80 kişiden biri faal öğretmen demek. Geleceğimiz adına övünülecek, gurur duyulacak bir tablo. Çünkü eğitim demek, nitelik demek. Yarınlara hazırlanmak demek.
İletişim ve etkileşimin son derece hızlandığı çağımızda sizin görevinizi etkin bir şekilde yapabilmeniz için ailelerin, velilerin de desteğine ihtiyacınız var. Sorunlara takılıp kalmadan, çözüme odaklı düşünür ve yaşarsak istikbalimizin daha aydınlık olacağına inanıyorum. Bize lazım olan birliğimizi, barışımızı korumak ve milletçe dayanışma içinde olmak."
Programa Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran, Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, Tekirdağ Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan ve davetliler katıldı.

Birleşmiş Milletler, İstanbul, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:52 Hamsi festivalinde 10 ton balık dağıtıldı - ZONGULDAK
16:52 İtalyan kıyılarında 5 göçmenin cesedi bulundu
16:51 Adana'da 4 büyüklüğünde deprem
16:50 Mehmetçik teröristlerin tahrip ettiği okulun tadilatını yaptı - TEL
16:46 24 Kasım Öğretmenler Günü
16:16 Operasyon bölgesindeki Mehmetçik'ten Öğretmenler Günü mesajı
15:44 İnce'nin "Ciğerimi dağladı" dediği CHP Sözcüsü Faik Öztrak açıklama yaptı: Sakin olmalıyız
15:30 "Sınavı geçirmedi" deyip sürücü kursu öğretmenini yol ortasında tekme tokat dövdüler!
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
15:15 Konuşurken araya giren küçük kız "Reis dede" diyerek Erdoğan'ı güldürdü
14:50 Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
10:40 Tıraş olmaya gelen 49 yaşındaki sapıktan, 15 yaşındaki çırağa iğrenç teklif!
10:36 Survivor Sabriye Şengül, kafes dövüşünde rakibine 32 saniye dayanabildi
10:16 Uyuyan kocasını baltayla katleden kadın konuştu: 11 yıldır kahrını çekiyorum
09:54 Ünlü iş adamının lüks aracıyla ölümden döndüğü kaza kamerada
24.11.2019 16:52:53