TBMM Başkanı Şentop: "İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır"
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı.
12.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:57
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı. (2)
Kaynak: AA
Etiketler : Mustafa Şentop, Güncel
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