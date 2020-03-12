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TBMM Başkanı Şentop: "İstiklal Marşımız her zaman bizim referans kaynağımızdır"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı.

12.03.2020 11:53 | Son Güncelleme: 12.03.2020 11:57
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis yerleşkesi içerisinde yapılan "15 Temmuz Şehitleri Anıtı"nın açılış törenine katıldı. (2) TBMM Başkanı Şentop:

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Şentop, Güncel

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