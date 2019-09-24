Haberler » Güncel » Haber

- TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Brajovic ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Brajovic ile görüştüNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile bir araya geldi.

24.09.2019 00:16
- TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Brajovic ile görüştü
NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ile bir araya geldi.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için dün akşam saatlerinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a gelmişti. Bugünkü temasları kapsamında ilk olarak Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya gelen Şentop daha sonra Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ve Karadağ Meclis Heyeti ile görüştü.
Şentop'un Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
- TBMM Başkanı Şentop, Karadağ Meclis Başkanı Brajovic ile görüştü

Mustafa Şentop, Meclis Başkanı, Karadağ, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
01:02 New York'ta bin kişiye aşure dağıtıldı
00:54 "Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızı bir güç olarak görüyoruz"
00:50 Emine Erdoğan, Afrika Birliği Komisyonu Barış, Kadın ve Güvenlikten sorumlu özel temsilcisi Bıneta...
00:48 ABD, Suriye Anayasa Komitesi'nin oluşturulmasından memnun
00:40 Guterres'ten "doğa kızgın ve intikamını alıyor" uyarısı - NEW
00:32 Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Finlandiya modeli gündemde
00:32 Pakistan Başbakanı Han'dan Afganistan çıkışı