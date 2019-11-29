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TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ve Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü.

29.11.2019 01:22 | Son Güncelleme: 29.11.2019 01:24
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ve Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü.
Şentop, 42. Afrika Parlamenter Birliği Konferansı için Cibuti'deki temaslarını sürdürüyor.
Türkiye'nin Cibuti Büyükelçiliğini ziyaret eden Şentop, Büyükelçi Salim Levent Şahinkaya'dan yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
Meclis Başkanı Şentop, Burkina Faso ve Katarlı mevkidaşlarıyla da görüştü.
Burkina Faso Ulusal Meclis Başkanı Alassane Bala Sakande ile bir araya gelen Şentop, İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği'nin İslam dünyasının ortak problemlerine karşı daha etkin olması gerektiğini belirtti.
Daha sonra Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile bir araya gelen Şentop, görüşmede, sekreteryasını İran'ın yaptığı Asya Parlamenter Asamblesi'nin, daha etkin kılınması için çaba gösterilmesi gerektiğini dile getirdi.
TBMM Başkanı Şentop, Katar heyeti ile görüştü

Meclis Başkanı, Burkina, Katar, Güncel

Kaynak: AA


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