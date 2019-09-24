Haberler » Güncel » Haber

TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü - NUR SULTAN

TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" çerçevesinde Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü.

24.09.2019 17:56
TBMM Başkanı Şentop, Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'daki Bağımsızlık Sarayı'nda düzenlenen "Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı" çerçevesinde Katar Şura Konseyi Başkanı Ahmed Bin Abdullah Al Mahmoud ile görüştü. Şentop, Arap dörtlüsünün son 3 yıldır Katar'a uyguladığı haksız abluka ve yaptırımlar karşısında Katar halkının yanında yer almaya devam edeceklerini vurgulayarak, şunları söyledi:
"Orta Doğu ve bilhassa Körfez'deki sınamalar, iş birliğimizi daha da derinleştirmemiz gerektiğini göstermektedir. Körfez'de artan mevcut gerginliğin bir an evvel azaltılmasını istiyoruz. Körfez'in güvenliğini bir bütün olarak görüyor, bölgedeki istikrarın bölge ülkelerin iş birliğinden geçtiğine inanıyoruz."
TBMM Başkanı Şentop, Katar Şura Konseyi Başkanı ile görüştü - NUR SULTAN

Kazakistan, Körfez, Katar, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:23 Destici: "Türkiye ekonomisini herhalde IMF ile yönetecekler"
19:23 Marmaris'te av tüfeği ile vurulan eşek tedaviye alındı
19:22 Gençlik İklim Zirvesi'ne davet edilen Afgan genç, ABD vize vermediği katılamadı
19:22 Sudan'da öldürülen protestocularla ilgili rapor açıklandı
19:22 Umman'da fırtına nedeniyle hayat durdu
19:19 ABD Başkanı Trump, BM Genel Kuruluna hitap etti (1) - NEW
19:19 Bakan selçuk: eğitimin mr'ını çektik, bir sonraki aşama çözüm üretmek