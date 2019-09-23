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TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

23.09.2019 10:35TBMM Başkanı Şentop, Kazak mevkidaşı Nigmatulin ile görüştü
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, temaslarda bulunmak üzere geldiği Nursultan'da Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Meclis Heyeti, Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için dün akşam saatlerinde Kazakistan'ın başkenti Nursultan'a gelmişti. Şentop, bugünkü temasları kapsamında Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya geldi.

Şentop'un Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile de bir araya gelmesi bekleniyor. - NURSULTAN

Nurlan Nigmatulin, Mustafa Şentop, Kazakistan, Politika

Kaynak: İHA

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