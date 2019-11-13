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TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek.

13.11.2019 11:11 | Son Güncelleme: 13.11.2019 11:11TBMM Başkanı Şentop, Kılıçdaroğlu ile görüşecek

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşecek. Şentop, ayrıca MHP ve İYİ Parti liderleri ile de görüşme teklifinde bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'in 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanları ve liderleri ile görüşecek. Bu kapsamda Meclis'te ilk önce AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ile görüşen Şentop, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bugün saat 17.30'da bir araya gelecek. Şentop ayrıca, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve HDP Eş Genel Başkanları Sezai Temelli ve Pervin Buldan'a da görüşme teklifini iletti.



Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Mustafa Şentop, Politika

Kaynak: DHA

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