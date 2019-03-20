TBMM Başkanı Şentop Kırklareli'nde

KIRKLARELİ (İHA) – TBMM Başkanı Mustafa Şentop
, çeşitli ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Kırklareli
'ne geldi.
Vali Osman Bilgin tarafından karşılanan TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop
'a çiçek ve hediye taktim edildi. Şentop, valilik ziyaretinin ardından basına kapalı gerçekleştirilen STK
Temsilcileri İl Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Mustafa Şentop
toplantı ardından ziyaretleri kapsamında Lüleburgaz
ilçesinde incelemelerde bulundu. - KIRKLARELİ
Mustafa Şentop, Kırklareli, Güncel
Kaynak: İHA