TBMM Başkanı Şentop, KKTC Başbakan'ı Tatar'ı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye olarak her aşamada KKTC'nin yanında ve arkasında olduklarını belirterek, " Kıbrıs 'ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşmesi için Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun için Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin siyasi eşitliğini kabul eden ve güvenliğini teminat alan bir yaklaşımın esas alınması, temel alınması gerekir." dedi.Şentop, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar 'ı kabul etti.Şentop, Başkanlık Divanı toplantı salonunda KKTC Başbakanı Tatar ve beraberindeki bakanlar ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, TBMM olarak KKTC ile olan ilişkileri değerlendirdiklerini belirtti."Kıbrıs davası"nın Türkiye'nin "milli davası" olduğuna işaret eden Şentop, bu konuda da partiler üstü bir yaklaşımın bulunduğunu vurguladı.Şentop, bir süre önce parlamentodaki siyasi partilerin hem KKTC hem de Doğu Akdeniz'deki gelişmeler konusunda bildiri yayımladıklarını hatırlatarak, şu ifadeleri kullandı:"Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türkler 50 yılı aşkın bir süredir yürüttükleri mücadeleyle bağımsızlıklarını teminat altına alacak bir neticeyi elde etmişlerdir. Türkiye olarak biz her aşamada KKTC'nin yanındayız, arkasındayız, birlikte hareket ediyoruz. Kıbrıs'ta sürdürülebilir ve adil bir çözümün gerçekleşmesi için Türkiye olarak elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Bunun için Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin siyasi eşitliğini kabul eden ve güvenliğini teminat alan bir yaklaşımın esas alınması, temel alınması gerekir. Kıbrıs Rumları, Kıbrıs adasının bütün ekonomik imkanlarını kendilerine aitmiş gibi kullanma anlayışı içerisinde hareket ediyorlar. Bunun yanlış olduğunu sürekli söylüyoruz, buna hakları olmadığını ifade ediyoruz. Biz, Kuzey Kıbrıs'ta yaşayan Türklerin siyasi eşitliğini ve güvenliğini teminat altına alan her türlü müzakere ve anlaşmanın sürdürülmesi gerektiğini düşünüyoruz."KKTC Başbakanı Tatar da toplantıda, Kıbrıs meselesinin çeşitli boyutlarını değerlendirdiklerini, Türkiye ile KKTC arasında gerek siyasi gerek ekonomik gerek kültürel her türlü alandaki ilişkilerin geliştirilebilmesi için alternatif fikirler üzerinde durduklarını belirtti.Tatar, "Hükümetimizin son dönemde aldığı kararlar, yaptığı açıklamalar ile verdiğimiz mesajlar, özellikle Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin sondaj ve araştırma çalışmalarına verdiğimiz destek ve beraber hareket etmemiz, aynı zamanda Maraş açılımı, KKTC'nin ekonomik olarak daha güçlü bir noktaya gelebilmesi için Kıbrıs Türk halkının refah ve yaşam standardının artırılabilmesi için Türkiye ile gerek ekonomik gerek turizm gerek yükseköğrenim gibi alanlarda yapılacak çalışmaların daha da ileriye götürülebilmesi konularında fikir teatisinde bulunduk." diye konuştu.Türkiye'nin, KKTC'nin garantör ülkesi olduğunu vurgulayan Tatar, bu garantörlüğün, Kıbrıs'ta bir anlaşma olsa da olmasa da devam ettirilmesi gerektiğini Şentop ile tekrar paylaştıklarını aktardı.Kıbrıs'ta, 50-60 yıldır büyük oyunlar oynandığını bildiklerini anlatan Tatar, bu süreçleri de hep en iyi şekilde atlattıklarını, Mehmetçik'in 1974'te adaya gelmesinden bugüne kadar Kıbrıs'ın kuzeyinde, KKTC çatısı altında Kıbrıs Türk halkının kendi yaşamını sürdürebildiğini kaydetti.Yine müzakerelerin başlayabilmesi için birtakım baskılar yapıldığını aktaran Tatar, gelecek günlerde New York'ta birtakım temaslar olacağını söyledi.Rumların ve bazı emperyalist güçlerin oyunlarına gelinmemesi gerektiğini vurgulayan Tatar, şunları söyledi:"Bir müzakere süreci tekrar başlayacaksa mutlaka bunun şartları 'terms of reference' dedikleri noktalarda kesin bir anlaşma olmalı. Aksi takdirde herhangi bir tehlikeli maceraya veya oyuna bizim girmemiz söz konusu değildir.Dolayısıyla New York'ta son derece dikkatli olunması gerekmektedir. Kıbrıs Türk halkının hak, çıkar ve menfaatlerini gözetmeyecek bir anlaşma sürecine sürüklenmememiz gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyoruz. Biz bu yolculuğu, bu milli Kıbrıs davasını her zaman Türkiye ile beraber buralara getirdik. Dolayısıyla Kıbrıs Türk halkının da duyguları ve temennileri bu mücadeleyi, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber yürütmektir. Her aşamada meselenin enine boyuna Türkiye ile değerlendirdikten sonra adımların atılmasıdır. Çünkü karşılıklı menfaatlerimiz vardır. Büyük fedakarlıklar yapılmıştır, büyük özveriler söz konusudur. Dolayısıyla hiçbir maceraya veya tehlikeli oyuna hiç kimsenin kendi şahsi duyguları ve düşüncesi noktasında müsaade edilmemelidir. Bu bir millet meselesidir. Türk ulusunun bir meselesidir. Dolayısıyla KKTC'nin geldiği aşamada bütün bu hassasiyetleri değerlendirerek, Türkiye Cumhuriyeti ile beraber, her şeyi en ince noktasına kadar değerlendirdikten sonra adımların atılması temennimizdir. Biz her zaman Türkiye ve Türk halkıyla beraber hareket etmek istiyoruz. Doğu Akdeniz'de hak ve çıkarlarımızın korunması için mücadelemize devam ediyoruz."Şentop ve Tatar, daha sonra 15 Temmuz hain darbe girişiminde Meclisin bombalanan alanları ile TBMM Genel Kurul Salonu'nu gezdi.