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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı ziyaret ederek, seçilmesinden dolayı tebrik etti.

21.12.2019 22:07 | Son Güncelleme: 21.12.2019 22:09
Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Anayasa Mahkemesi Başkanı Salih Murat'ı ziyaret ederek, seçilmesinden dolayı tebrik etti.
Şentop, Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı ziyaret etti
Öte yandan, Şentop ve beraberindeki heyet, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanlığına seçilen Salih Murat'ı ziyaret ederek, bu göreve getirilmesi dolayısıyla kutladı.
Murat'ın bu kurumun başkanlığına seçilmesinin Türk toplumu bakımından önemli bir gurur kaynağı olduğunu ifade eden Şentop, bunun Kuzey Makedonya'nın çok kültürlü ve demokratik anlayışının da tezahürü olduğunu kaydetti.
TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Makedonya Anayasa Mahkemesi Başkanı Murat'ı ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi, Makedonya, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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