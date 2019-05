TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya'da (2) Detaylar

Kaynak: AA

TBMM Başkanı Şentop Kuzey Makedonya 'da Bölgede huzur ve barışın korunması, çok etnik kökenli ve çok etnik kökenli dokunun muhafaza edilmesiyle ekonomik refaha erişilmesi hususlarında ortak görüşlere sahip olduğumuz Kuzey Makedonya'yla ilişkilerimizin, sayın Cumhurbaşkanı Pendarovski döneminde de güçlenerek devam edeceğini umuyorum, buna inanıyorum"ÜSKÜP (AA) – Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp 'te Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliğinin himayesinde, Uluslararası Balkan Üniversitesi (İBU) ve Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliğinin (MATÜSİTEB) ev sahipliğinde, Haliliye Belediyesinin katkılarıyla iftar programı düzenlendi.İBU Kampüsü bahçesinde düzenlenen yaklaşık bin 200 kişilik iftar programına, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara , Kuzey Makedonya Meclis Başkan Yardımcısı Vesel Memedi, Kuzey Makedonya İslam Birliği Diyanet İşleri ) Başkanı Süleyman Recepi ve Kuzey Makedonya'nın eski Cumhurbaşkanı Gyorge İvanov 'un yanı sıra bakanlar, milletvekilleri, siyasiler, diplomatlar, akademisyenler, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.Cumhurbaşkanı Pendarovski, buradaki konuşmasında, "Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı olarak mübarek Ramazan ayınızı kutlamaktan, sizlere mutluluk ve bereket dolu bir şekilde orucunuzda kolaylıklar dilemekten mutluluk ve onur duyuyorum." dedi.Sadece Müslümanlar tarafından kutlanmasına rağmen mübarek olarak nitelendirdiği Ramazan ayının temel insani değerleri sembolize ettiğine dikkat çeken Pendarovski, "Yoksullarla dayanışmayla Ramazan ayı, toplumdaki sosyal eşitsizliğim sembolik bir ıslah edici şeyidir. Ortak sofralarla, Ramazan bizlere, her toplumun temeli olan aile ve topluluğun önemini hatırlatıyor." şeklinde konuştu.Türkiye'nin ülkesini, bağımsızlığından itibaren kayıtsız şartsız desteklediğini dile getiren Pendarovski, TBMM'de Kuzey Makedonya'nın NATO'ya katılım protokolünün onaylanması ile ilgili sürecin başladığını ve bundan memnuniyet duyduklarını söyledi.İBU'nun Türkiye'nin Kuzey Makedonya'daki en önemli eğitim yatırımlarında biri olduğunun altını çizen Pendarovski, şöyle devam etti:"Maalesef dünyada bugün yabancı düşmanlığı ve İslamofobi yaygınlaşıyor. Bu bizim için de geçerli, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti her zaman çok dinli ve çok kültürlü bir toplum olmuştur ve olmaya devam edecektir. Farklı din ve dünya görüşlerimize rağmen bizi birbirimize bağlayan şeyler, adaleti, adalet, barış, eşitlik ve itibar gibi evrensel değer ve prensiplerdir.".TBMM Başkanı Şentop da konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın selamını ileterek, iftar sofralarının barış, bereket ve selamet sofraları olduğunu belirtti.Ailesinin, Kuzey Makedonya'nın Gevgeli şehrinden Türkiye'ye göç ettiğini anımsatan Şentop, "Türkiye ve Kuzey Makedonya'nın dostluğu tüm Balkanlar ve tüm dünya için örnek teşkil etmektedir. Bölgede huzur ve barışın korunması, çok etnik kökenli ve çok etnik kökenli dokunun muhafaza edilmesiyle ekonomik refaha erişilmesi hususlarında ortak görüşlere sahip olduğumuz Kuzey Makedonya'yla ilişkilerimizin, sayın Cumhurbaşkanı Pendarovski döneminde de güçlenerek devam edeceğini umuyorum, buna inanıyorum." şeklinde konuştu.İki ülke arasında kültür, ekonomi, siyaset ve savunma gibi birçok alanda sağlam bir iş birliğinin mevcut olduğunu dile getiren Şentop, Kuzey Makedonya'nın son dönemde elde ettiği başarıları takdirle takip ettiklerini vurguladı.Şentop, "Balkanlarda barışın muhafaza edilmesi, aynı zamanda hepimizin huzur içinde yaşaması anlamına gelmektedir." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin zor zamanlarda Kuzey Makedonya'nın yanında durarak iki ülke arasındaki kardeşlik duygusunun hakkını verdiğine işaret eden Şentop, "Kuzey Makedonya'nın ulusal hedeflerinin başında gelen NATO ve Avrupa Birliği AB ) üyelik süreçlerini desteklediğimizi, Avrupa-Atlantik kurumlarıyla bütünleşme yolunda bu desteğimizin süreceğinin altını çizmek isterim." diye konuştu.Kuzey Makedonya'nın, Türkiye'nin terörle mücadelesine aynı desteği vereceğine inandıklarını ifade eden Şentop, "Milli iradenin tecelli ettiği gazi meclisimizin başkanı olarak, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) başka olmak üzere terör örgütlerine karşı kararlılıkla yürüttüğümüzü mücadelede, Kuzey Makedonya'ya güveniyoruz." değerlendirmesinde bulundu.Ayrıca Şentop, İBU'nun Türkiye ve Balkanlar arasında bir "eğitim köprüsü" vazifesi gördüğünü belirtti.