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TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (1)

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu.

08.03.2020 19:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 19:05
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İstanbul'da Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'nde konuştu. TBMM Başkanı Şentop, Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı-Odayeri Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı (1)

Kaynak: AA

Etiketler : Marmara, Kınalı, Güncel
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