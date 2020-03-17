Menü
Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop: 'Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı' - Haberler

TBMM Başkanı Şentop: "Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı"

TBMM Başkanı Şentop: "Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı"

17.03.2020 13:47 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:47
TBMM Başkanı Şentop:
TBMM Başkanı Şentop: "Mart ayı başından beri Umreye giden vekilimiz olmadı" - ANKARA

Kaynak: İHA

Etiketler : Politika

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu Haberler
Koronavirüsün en çok ve en az bulaştığı kan grupları belli oldu
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti Haberler
Son Dakika: Koronavirüs için toplanan Merkez Bankası, 100 baz puan faiz indirimine gitti
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı Haberler
Batman'da koronavirüs şüphesiyle bir kişi gözlem altına alındı
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor Haberler
Kocaelili esnaf koronavirüs fırsatçılarına inat, şişesini getirene bedava kolonya dağıtıyor
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı Haberler
Son Dakika: Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi 30 Nisan'a kadar uzatıldı
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum Haberler
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı Haberler
Umreden dönen vatandaş, çok konuşulan karantina odalarını sosyal medyada paylaştı
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu Haberler
Koronavirüs araştırmasında Sağlık Bakanı Koca'nın performansı soruldu