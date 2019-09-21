Haberler » Güncel » Haber

TBMM Başkanı, Şentop merhum bozlak ustasına dua etti

Kırşehir'e 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamalarına gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

21.09.2019 18:34TBMM Başkanı, Şentop merhum bozlak ustasına dua etti
Kırşehir'e 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası Kutlamalarına gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

Neşet Ertaş'ın mezarına giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum Ertaş'ın mezarında dua ederek çiçek bıraktı. Mezar ziyareti sonrası Ertaş'ın trafik kazasında hayatını kaybeden ablası Ayşe Garip'in taziye evini ziyaret eden Şentop' a Vali İbrahim Akın, AK Parti teşkilatı, Milletvekili Mustafa Kendirli da eşlik etti. Taziye ziyareti sonrası, Kırşehir Valiliğine giden TBMM Başkanı Şentop, Vali İbrahim Akın'dan Kırşehir'deki yatırımlar ve çalışmalar hakkında brifing aldı. - KIRŞEHİR

Mustafa Şentop, Neşet Ertaş, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:42 Greta Thunberg, Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nin ilk gününde konuşma yaptı - NEW
19:42 Kocaeli'deki silahlı kavga
19:39 "Peyzaj ve Süs Bitkiciliği Festivali"
19:35 Taziye dönüşü trafik kazası: 2 ölü, 3 yaralı
19:30 TİKA'dan Kamerun'da eğitime destek
19:30 TEKNOFEST İstanbul - İçişleri Bakanlığı gösteri uçuşu
19:28 TEKNOFEST'e beşinci gününde yoğun ilgi