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TBMM Başkanı Şentop merhum bozlak ustasına dua etti

TBMM Başkanı Şentop merhum bozlak ustasına dua ettiKIRŞEHİR - Kırşehir'e 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası Kutrlamalarına gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.

21.09.2019 19:39
TBMM Başkanı Şentop merhum bozlak ustasına dua etti
KIRŞEHİR - Kırşehir'e 32.'si düzenlenen Ahilik Haftası Kutrlamalarına gelen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum bozlak ustası Neşet Ertaş'ın mezarını ziyaret ederek dua etti.
Neşet Ertaş'ın mezarına giden TBMM Başkanı Mustafa Şentop, merhum Ertaş'ın mezarında dua ederek çiçek bıraktı. Mezar ziyareti sonrası Ertaş'ın trafik kazasında hayatını kaybeden ablası Ayşe Garip'in taziye evini ziyaret eden Şentop' a Vali İbrahim Akın, AK Parti teşkilatı, Milletvekili Mustafa Kendirli da eşlik etti. Taziye ziyareti sonrası, Kırşehir Valiliğine giden TBMM Başkanı Şentop, Vali İbrahim Akın'dan Kırşehir'de ki yatırımlar ve çalışmalar hakkında brifing aldı.
TBMM Başkanı Şentop merhum bozlak ustasına dua etti

Mustafa Şentop, Kırşehir, Genel

Kaynak: İHA

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