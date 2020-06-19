TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti (2)

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

19.06.2020 18:05 | Son Güncelleme: 19.06.2020 19:40
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.
TBMM Başkanı Şentop, Genel Merkez'e gelişinde MHP Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya tarafından karşılandı.
Şentop'un Bahçeli'ye yaptığı ziyaret yaklaşık 20 dakika sürdü. MHP Genel Başkanı Bahçeli, görüşme sonunda Şentop'a makam aracına kadar eşlik etti.
Bahçeli, Şentop'u uğurladıktan sonra gazetecilerle kısa süre sohbet etti.
Devlet Bahçeli, "İnşallah en kısa sürede bir araya geliriz." ifadelerini kullandı. TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli’yi ziyaret etti (2)

Kaynak: AA

Etiketler: Devlet Bahçeli, Türkiye, MHP, Politika, Haber

Politika Manşet

Haberler

Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros’tan Türkiye’ye bir küstah tehdit daha Haber
Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha
Müge Anlı’da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü Haber
Müge Anlı'da kan donduran olay! İlişkiye girdiği kuzenini ormanlık alanda öldürdü
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi Haber
Görenler şok oldu! Dev yayın balığı 10 kişi tarafından çekildi
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
Bingöl’de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13’e yükseldi Haber
Bingöl'de karantina altındaki köyde vaka sayısı 13'e yükseldi
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası’na konuk oldu: (3) Haber
Son dakika haberleri... Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, AA Editör Masası'na konuk oldu: (3)
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı Haber
Kargoyla gelen ayakkabıdan uyuşturucu çıktı
Haberler››Politika››TBMM Başkanı Şentop, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti (2) - Haberler

Son Dakika Politika Haberleri

19:47: KKTC'de kabine değişikliği - Haberler 19:42: Libya Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması: Trablus'ta yerleştirilen mayınların tamamı Rus... - Haberler 19:41: Bakan Kurum: 1 milyon 348 bin konutun dönüşümünü sağladık (2) - Haberler 19:33: Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına ilişkin kanun teklifi TBMM'de (2) - Haberler 19:27: Uyanık sürücü, polis helikopterini görünce emniyet kemerini taktı - Haberler 19:04: Yunanistan ateşle oynuyor! Genelkurmay Başkanı Floros'tan Türkiye'ye bir küstah tehdit daha - Haberler 18:10: İYİ Parti Muratpaşa ilçe teşkilatında toplu istifa! Yönetimi topa tutup görevi bıraktılar - Haberler 15:29: Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti 13:08: Alman mağaza grubu Galeria Karstadt Kaufhof 62 şubesini kapatıyor 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı