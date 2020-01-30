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TBMM Başkanı Şentop, mübadelede yaşamını yitirenleri andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türkiye ile Yunanistan nüfus mübadelesine ilişkin yayımladığı mesajında, mübadele yollarında vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.

30.01.2020 19:28 | Son Güncelleme: 30.01.2020 19:28TBMM Başkanı Şentop, mübadelede yaşamını yitirenleri andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ile Yunanistan nüfus mübadelesine ilişkin yayımladığı mesajında, mübadele yollarında vefat edenlere Allah'tan rahmet diledi.
Şentop, Twitter üzerinden yayımladığı mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Bundan 95 yıl önce mübadeleye tabi tutulanlar, yüzlerce yıldır ekip-biçtikleri topraklarını, evlerini, ibadet ettikleri kutsal mekanlarını ve sevdiklerinin mezarlarını geride bırakmak zorunda kaldılar. Limanlarda, tren istasyonlarında haftalarca, aylarca beklediler.
Her yıl olduğu gibi mübadil kuruluşlar bu yıl da savaş ve göç yollarında hayatını kaybedenler anısına denize çelenk bıraktılar. Mübadele yollarında vefat edenlere Allah'tan rahmet diliyorum."

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Kaynak: AA

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