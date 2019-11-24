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TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ÖĞRETMENLERLE ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ'NÜ GEZDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler bir araya gelerek yemek yedi.

24.11.2019 18:11 | Son Güncelleme: 24.11.2019 18:11TBMM BAŞKANI ŞENTOP, ÖĞRETMENLERLE ATATÜRK DENİZ KÖŞKÜ'NÜ GEZDİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde öğretmenler bir araya gelerek yemek yedi. Şentop, yemekten sonra öğretmenlerle birlikte Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutlamak için, öğretmenlerle birlikte yemek yedi. Çok sayıda öğretmenin katıldığı yemeğin ardından Şentop, öğretmenlerle birlikte Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dinlendiği yazlık olarak bilinen Florya Atatürk Deniz Köşkü'nü gezdi.

Burada Atatürk'ün eşyaları ve kaldığı odaları gören Başkan Şentop, rehbere köşkle ilgili çok sayıda soru sordu. Öğretmenlerin fotoğraf çekilme isteğini kırmayan Mustafa Şentop, gezinin ardından Florya'dan ayrıldı.

Görüntü Dökümü:

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Şentop'un müzeye girişi

Öğretmenlerle gezmesi

Şentop'un rehbere sorular sorması

Rehberin köşkü anlatması

Şentop'un Atatürk'ün eşyalarına bakması

Atatürk'ün eşyaları

Genel ve detay görüntü


- İstanbul

Mustafa Kemal Atatürk, Mustafa Şentop, Güncel

Kaynak: DHA

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