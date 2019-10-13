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- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştüBELGRAD - Sırbistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.

13.10.2019 22:02
- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü
BELGRAD - Sırbistan'da bulunan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Parlamentolararası Birlik Başkanı Gabriela Cuevas Barron ile görüştü.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen Parlamentolararası Birlik 141. Genel Kurulu kapsamında temaslarına devam ediyor. Şentop, genel kurul öncesi PAB Başkanı Gabriela Cuevas Barron, KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Teberrüken Uluçay ve Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ile görüşmeler gerçekleştirdi.
- TBMM Başkanı Şentop, PAB Başkanı Barron ile görüştü

Güncel

Kaynak: İHA

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