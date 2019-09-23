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- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mandviwalla'yı kabul etti

- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mandviwalla'yı kabul ettiNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki temasları kapsamında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı kabul etti.

23.09.2019 14:33
- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mandviwalla'yı kabul etti
NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kazakistan'daki temasları kapsamında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı kabul etti.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Daha Büyük Bir Avrasya: Diyalog. Güven. Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısı için gittiği Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da temaslarını sürdürüyor. Bugünkü temasları kapsamında ilk olarak Kazakistan Cumhuriyeti Meclisi Başkanı Nurlan Nigmatulin ile bir araya gelen Şentop, daha sonra Karadağ Meclis Başkanı İvan Brajovic ve Karadağ Meclis Heyeti ile görüştü. Şentop, sonrasında Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Saleem Mandviwalla'yı kabul ederek bir görüşme gerçekleştirdi.
Şentop'un Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile de bir araya gelmesi bekleniyor.
- TBMM Başkanı Şentop, Pakistan Senato Başkan Yardımcısı Mandviwalla'yı kabul etti

Kazakistan, Pakistan, Güncel

Kaynak: İHA

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