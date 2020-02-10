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TBMM Başkanı Şentop: Rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış...

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır.

10.02.2020 17:17 | Son Güncelleme: 10.02.2020 17:17TBMM Başkanı Şentop: Rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış...
Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de 5 askerin şehit olmasından ötürü yazılı açıklama yaptı. Şentop, açıklamasında şunları kaydetti:

"Dışişleri Bakanlığımızın Rus heyetiyle görüşmesi sürerken İdlib'in kuzeyinden gelen şehit haberi, yüreğimize ateş düşürdü. Acılı aileleri başta olmak üzere tüm milletimize baş sağlığı diliyor, yaralı askerlerimize de acil şifalar temenni ediyorum. Toprakları üzerinde vekalet savaşlarına engel olamayan rejimin kahraman Türk askerini hedef alması, Türkiye'nin bölgede barış çabalarının ne denli önem taşıdığını ortaya koymaktadır. Türkiye, barış için kararlı duruşunu sürdürecektir." - ANKARA

Mustafa Şentop, Türkiye, Politika

Kaynak: İHA

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