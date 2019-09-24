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- TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü

- TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştüNURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.

24.09.2019 14:28
- TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü
NURSULTAN - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Nur Sultan'da Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Kazakistan temaslarına devam ediyor. Şentop, başkent Nur Sultan'da düzenlenen "Daha Büyük Bir Avrasya : Diyalog, Güven, Ortaklık" temalı Avrasya Parlamento Başkanları 4. Toplantısının ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Şentop ve Meclis heyeti, Rusya Federasyonu Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin ve beraberindeki heyet ile görüştü.
- TBMM Başkanı Şentop, Rusya Devlet Duması Başkanı Volodin'le görüştü

Mustafa Şentop, Avrasya, Rusya, Güncel

Kaynak: İHA

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