Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Politika ››TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti - Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti.

19.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:42
TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti.
Sağlık Bakanı Koca'nın, TBMM Genel Kurulundaki bilgilendirmesinin ardından gerçekleşen kabulde, koronavirüs ile ilgili çalışmaların konuşulduğu belirtildi.
Ziyarette, Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Halil Eldemir de yer aldı.
Kabule ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, oturma düzenindeki "sosyal mesafenin" korunması dikkati çekti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Politika

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Bakan Soylu’dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ’cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor Haberler
Bakan Soylu'dan sokağa çıkma yasağı ilan edileceği iddialarına yanıt: FETÖ'cü hesaplar infial yaratmaya çalışıyor
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı Haberler
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, karantinadaki kişi sayısını açıkladı
Trump’tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım Haberler
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Haftalar içinde aşıdaki başarımızı açıklayacağım
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı Haberler
Sivaslılar, Taylandlı turistleri Çinli sandı panik yaptı
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı Haberler
Bilim insanları koronavirüsün gen dizilimini çözmeyi başardı
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi Haberler
Sion Kulübü, maaşında indirime gitmeyen 8 futbolcuyu takımdan gönderdi
Loading