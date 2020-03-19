TBMM Başkanı Şentop, Sağlık Bakanı Koca'yı kabul etti
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti.
19.03.2020 18:42 | Son Güncelleme: 19.03.2020 18:42
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı makamında kabul etti.
Sağlık Bakanı Koca'nın, TBMM Genel Kurulundaki bilgilendirmesinin ardından gerçekleşen kabulde, koronavirüs ile ilgili çalışmaların konuşulduğu belirtildi.
Ziyarette, Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Halil Eldemir de yer aldı.
Kabule ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, oturma düzenindeki "sosyal mesafenin" korunması dikkati çekti.
Sağlık Bakanı Koca'nın, TBMM Genel Kurulundaki bilgilendirmesinin ardından gerçekleşen kabulde, koronavirüs ile ilgili çalışmaların konuşulduğu belirtildi.
Ziyarette, Bakan Yardımcıları Emine Alp Meşe ve Halil Eldemir de yer aldı.
Kabule ilişkin paylaşılan fotoğraflarda, oturma düzenindeki "sosyal mesafenin" korunması dikkati çekti.
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Kaynak: AA
Etiketler : Politika