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TBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 5. yılında andı.

31.03.2020 18:22 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:22
TBMM Başkanı Şentop, şehit savcı Kiraz'ı ölümünün 5. yılında andı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, terör örgütü DHKP/C üyelerince makam odasında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı vefatının 5. yılında andı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hain teröristlerce makamında şehit edilen savcımız Mehmet Selim Kiraz'ı rahmet ve minnetle anıyorum. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Selim Kiraz, Politika
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