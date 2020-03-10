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TBMM Başkanı Şentop Şevket Kazan için taziye mesajı yayımladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.

10.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 10.03.2020 10:18
TBMM Başkanı Şentop Şevket Kazan için taziye mesajı yayımladı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, eski bakanlardan Şevket Kazan'ın vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'daki mesajında, "Milli Görüş hareketinin sembol isimlerinden, eski Çalışma ve Adalet Bakanı, üç dönem TBMM'de görev yapan Şevket Kazan beyefendinin vefat ettiğini teessürle öğrendim. Cenabıhak mekanını ali eylesin. Ailesinin, sevenlerinin ve Milli Görüş camiasının başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Şentop, Şevket Kazan, Politika
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