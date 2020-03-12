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TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

12.03.2020 18:33 | Son Güncelleme: 12.03.2020 18:38
Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı
Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi

Kaynak: AA

Etiketler : Mustafa Şentop, Güncel

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