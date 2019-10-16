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TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.

16.10.2019 00:52TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'daki temasları kapsamında Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü ziyaret etti.
Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul toplantılarına katılmak üzere Sırbistan'da bulunan Şentop, Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi Tanju Bilgiç'in kendisi ve heyeti onuruna verdiği akşam yemeğine katıldı.
Yemeğin ardından Belgrad Yunus Emre Enstitüsünü de ziyaret eden Şentop, enstitünün müdürü Fahri Akdoğan'dan kurumun faaliyetleri hakkında bilgi aldı.
Şentop, ziyaretin sonunda enstitünün anı defterini de imzalayarak binadan ayrıldı.

Sırbistan Karadağ, Türkiye, Belgrad, Güncel

Kaynak: AA

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